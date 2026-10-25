El pequeño elefante marino que nació en las playas de Mar del Plata cumplió su primera semana de vida y las noticias son alentadoras. Según informaron desde el Municipio de General Pueyrredon, la cría presenta una evolución favorable, aumenta de peso y continúa alimentándose normalmente, bajo la atenta mirada de su madre y de los especialistas que supervisan su desarrollo.

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El nacimiento, ocurrido en la costa frente al Instituto Saturnino Unzué, despertó un gran interés entre vecinos y turistas. Desde entonces, personal del área de Recursos Naturales y Guardaparques del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) mantiene un seguimiento permanente para garantizar el bienestar de ambos animales.

Uno de los datos más importantes es que el cachorro logró superar las primeras 72 horas de vida, consideradas el período de mayor riesgo para la especie. De acuerdo con investigadores del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la UNMdP-CONICET, durante esa etapa se produce el 80% de la mortalidad de las crías, principalmente por dificultades para iniciar la lactancia.

En este caso, los especialistas comprobaron que el amamantamiento se desarrolla con normalidad y que el pequeño presenta señales visibles de crecimiento. Entre ellas, destacaron que su cuello comienza a perder definición debido al aumento gradual de peso, un indicador positivo de su alimentación.

También se registraron cambios en su comportamiento. El elefantito comenzó a desplazarse con mayor soltura cerca de su madre e incluso realizó breves ingresos al agua, mientras continúa alternando estos movimientos con largos períodos de descanso.

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Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es la comunicación entre ambos animales. La madre utiliza distintas vocalizaciones para interactuar con su cachorro, transmitirle señales y acompañar su aprendizaje. Estos sonidos se intensificaron cuando la hembra comenzó a retomar sus baños de mar.

Desde el Municipio señalaron que el vínculo entre ambos se mantiene sólido, con comportamientos de protección y cuidado propios de esta etapa de desarrollo.

Sin embargo, pese a la evolución favorable, las autoridades insistieron en la importancia de mantener distancia y evitar cualquier intervención humana que pueda alterar la tranquilidad de los animales.

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En ese sentido, recordaron que está prohibido acercarse, tocar o alimentar a los ejemplares, así como intentar que regresen al mar. También solicitaron evitar la presencia de mascotas, los ruidos fuertes, la música, las bocinas y cualquier actividad que pueda generar estrés, incluyendo fumar o encender fuego en las inmediaciones.

La protección del lugar está coordinada por la Dirección de Gestión Ambiental del EMSUR, a través del Departamento de Guardaparques, junto con Defensa Civil, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y el Ministerio de Ambiente bonaerense.

Además, el operativo cuenta con el asesoramiento científico del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (UNMdP-CONICET), bajo la supervisión de Juan Pablo Manchiola, director provincial de Biodiversidad y referente de la Red de Rescate de Fauna Marina.

Mientras continúa el monitoreo diario, el pequeño elefante marino atraviesa sus primeros días de vida con una evolución positiva, convirtiéndose en protagonista de un acontecimiento especial para la fauna marina de Mar del Plata.

El desafío ahora será garantizar que madre y cría puedan completar esta etapa sin perturbaciones, por lo que la colaboración de quienes visiten la zona resultará fundamental.