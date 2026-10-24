La Municipalidad de General Pueyrredon realizará mañana a las 10:00 un acto conmemorativo por la última zarpada del submarino ARA San Juan desde Mar del Plata. La ceremonia será en el memorial ubicado frente al ingreso principal de la Base Naval y estará encabezada por el intendente Guillermo Montenegro.

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La fecha recuerda el 25 de octubre de 2017, cuando el submarino partió por última vez desde la Base Naval marplatense, tres semanas antes de su hundimiento en el Atlántico Sur, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

El homenaje busca mantener viva la memoria de los integrantes de la tripulación y acompañar a sus familiares, a ocho años de aquella última salida. El memorial ubicado frente al acceso principal de la Base Naval será el escenario de la ceremonia, que contará con la participación de autoridades y vecinos.

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