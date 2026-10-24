Mar del Plata tendrá un sábado 24 de octubre con condiciones frescas y cielo mayormente nublado. Según los pronósticos meteorológicos consultados, se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de entre 13 y 14 grados, en una jornada con escasos momentos de sol.

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Durante la mañana predominará la nubosidad, con un ambiente frío y una baja probabilidad de precipitaciones aisladas. Hacia la tarde podrían registrarse algunas mejoras temporarias, aunque el cielo continuará parcialmente cubierto y las temperaturas se mantendrán bajas para esta época del año.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sector sur y sudeste, con velocidades estimadas entre 20 y 30 kilómetros por hora y posibles ráfagas de hasta 49 km/h. Estas condiciones podrían generar una sensación térmica inferior a la temperatura registrada, especialmente en los sectores cercanos a la costa.

Por su parte, la humedad se ubicaría alrededor del 86%, mientras que la probabilidad de lluvias se mantendría baja durante buena parte de la jornada, aunque no se descartan precipitaciones aisladas.

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta valores cercanos a los 10 grados, manteniendo el ambiente fresco.

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De esta manera, Mar del Plata tendrá un comienzo de fin de semana con temperaturas bajas, presencia de viento y nubosidad variable, por lo que será recomendable salir con abrigo, principalmente durante las primeras horas del día y después del atardecer.