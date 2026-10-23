En el marco del Día Municipal de las Personas con Discapacidad, se entregaron hoy las distinciones Diego Camerucci a personas y entidades destacadas por su compromiso con la inclusión social en Mar del Plata. El reconocimiento distinguió a organizaciones, deportistas y referentes que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad.

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La actividad comenzó con la proyección de un breve documental sobre la vida de Diego Daniel Camerucci, docente e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), licenciado en Trabajo Social y quien se definía como “militante por la igualdad de las personas con discapacidad”.

Camerucci nació en 1969 y falleció en 2017, pero su compromiso con la igualdad y la inclusión continúa siendo una referencia para quienes trabajan en el área.

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Luego, Daniela Zulcovsky -directora de Políticas para Personas con Discapacidad- destacó la importancia de sostener políticas públicas que promuevan la accesibilidad. “Siempre hay que darle visibilidad y respuestas al área de discapacidad. Intentamos seguir avanzando para que nuestro distrito sea cada vez más accesible e inclusivo”, señaló.

Entre las entidades reconocidas se encuentra la ONG Los Payas, que comenzó a funcionar en 2009 en el área de Oncología del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) y se convirtió en la primera organización de payasos hospitalarios.

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También fueron distinguidos Ángelo Fregonese, Agustín Bortolotto y Joshua Di Jerónimo, integrantes de la Selección Argentina de Básquet para atletas con síndrome de Down, por su participación en el deporte y su aporte a la visibilización de las personas con discapacidad.

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La lista de reconocimientos incluyó a Aníbal “Coco” Urbano, deportista, zapatero y activista por los derechos de las personas con discapacidad; al Centro de Habilitación para Personas con Discapacidad Intelectual (CHADIM); y a Nora Colares, docente y directora teatral.

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