Mar del Plata se prepara para un viernes 23 de octubre con condiciones meteorológicas inestables, cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias a lo largo del día. El cierre de la semana estará acompañado por temperaturas frescas, elevada humedad y viento, en una jornada poco favorable para las actividades al aire libre.

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Se esperan temperaturas mínimas de entre 11 y 12 grados y una máxima cercana a los 13 o 14 grados. La escasa amplitud térmica hará que el ambiente se mantenga fresco durante buena parte del día.

Durante la madrugada y la mañana se prevé abundante nubosidad, con posibilidad de lluvias y lloviznas. Estas condiciones podrían extenderse hacia la tarde y la noche, aunque la intensidad de las precipitaciones dependerá de la evolución del sistema meteorológico.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Se espera que sople principalmente del sector este, con velocidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 45 kilómetros por hora, especialmente en los sectores costeros.

En cuanto a la humedad, los valores se mantendrían elevados, con registros que podrían ubicarse entre el 85% y el 98% en distintos momentos del día. Esta situación favorecerá la persistencia de la nubosidad y la sensación de un ambiente húmedo.

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Para el sábado 24 de octubre, las previsiones anticipan la continuidad del tiempo fresco, con abundante nubosidad y posibilidad de nuevas precipitaciones, por lo que la inestabilidad podría extenderse durante el comienzo del fin de semana.