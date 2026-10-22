La Municipalidad de General Pueyrredon participó hoy de un simulacro multiagencial en el kilómetro 12,5 de la Ruta Nacional 226, en la zona de Sierra de los Padres, para evaluar la capacidad de respuesta ante un siniestro vial de gran magnitud, con múltiples víctimas y un posible derrame de sustancias peligrosas.

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El ejercicio fue organizado por los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres y reunió a personal de Defensa Civil, SAME, la Dirección de Tránsito, el área de Riesgos Especiales, Cruz Roja, la empresa de transporte 25 de Mayo y Prefectura Naval Argentina.

La hipótesis de trabajo recreó una colisión entre un colectivo con más de 25 pasajeros, un camión cisterna que transportaba combustible y cuatro vehículos particulares. El escenario incluyó personas atrapadas, vuelcos, focos de incendio y un derrame simulado de sustancias peligrosas.

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Durante el operativo, los equipos técnicos practicaron el cierre preventivo de válvulas y la contención del vertido de hidrocarburos antes de avanzar con la extracción de los heridos. En paralelo, los profesionales sanitarios pusieron en práctica los procedimientos de clasificación y triage para establecer prioridades en la atención de las víctimas.

El simulacro también incluyó la participación de un helicóptero de Prefectura Naval Argentina, que realizó maniobras de evacuación aérea y ejercicios de traslado de personas hacia centros médicos.

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Desde las áreas municipales destacaron que la actividad permitió evaluar los protocolos de actuación, las comunicaciones y la coordinación entre los distintos organismos que intervienen ante una emergencia de gran escala.

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Este tipo de ejercicios busca fortalecer la preparación de los equipos de respuesta y detectar posibles dificultades operativas antes de que se produzca una situación real, especialmente en escenarios que requieren rescates complejos, atención simultánea de múltiples víctimas y control de materiales peligrosos.

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