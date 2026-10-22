Un importante operativo de seguridad se desplegó este jueves al mediodía en el centro de la ciudad, luego de que un joven de 20 años protagonizara un intento de suicidio en un edificio ubicado sobre Santa Fe al 1600, a pocos metros de avenida Luro.

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Según las primeras informaciones, el joven amenazó con arrojarse desde el balcón de un departamento ubicado en el décimo piso del edificio. Al momento del episodio, se encontraba solo en la vivienda que comparte con su madre, quien no estaba presente.

La situación ocurrió alrededor de las 13 y motivó la intervención de las fuerzas de seguridad, que trabajaron en el lugar para controlar el episodio y evitar que el joven se arrojara al vacío.

Minutos después, personal de Prefectura Naval Argentina informó que todo se encontraba bajo control, por lo que se liberó la circulación vehicular en el sector. Actualmente, el tránsito funciona con normalidad.

Finalmente, el joven fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud.

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