La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata resolvió otorgar efecto suspensivo a los recursos presentados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y las empresas distribuidoras de electricidad, por lo que quedó provisoriamente suspendida la medida cautelar que frenaba los aumentos tarifarios.

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A partir de esta decisión de la Justicia, ahora queda habilita la posibilidad de que las prestatarias apliquen los incrementos previstos en las próximas facturas del servicio eléctrico.

El fallo de la Cámara se produjo tras las presentaciones realizadas por el Ejecutivo bonaerense y las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDES y EDEN, junto con más de 200 cooperativas eléctricas del interior de la provincia. La resolución revierte de manera provisoria lo dispuesto por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Bahía Blanca, que había dictado la cautelar a instancias de la Defensoría del Pueblo.

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Para fundamentar su decisión, los jueces evaluaron los argumentos vinculados con los riesgos que la falta de actualización tarifaria podría generar para la continuidad y la sustentabilidad económica del suministro eléctrico. Entre los planteos también se incluyeron las dificultades técnicas señaladas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Según esos argumentos, existen obstáculos operativos para discriminar en las facturas los componentes tarifarios correspondientes a las jurisdicciones nacional y provincial. Esa dificultad fue uno de los elementos considerados por la Cámara al conceder el efecto suspensivo solicitado por el Gobierno bonaerense y las prestatarias.

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De esta manera, mientras continúa la tramitación judicial de los recursos, las empresas distribuidoras y las cooperativas alcanzadas podrán avanzar con la aplicación de los incrementos tarifarios que habían quedado frenados por la medida cautelar de primera instancia.

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