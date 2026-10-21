Mar del Plata recibió al crucero de expedición MS Seaventure en la Base Naval, en una operación que representa “una oportunidad para fortalecer el posicionamiento internacional de la ciudad” como punto de embarque hacia las islas Georgias del Sur y la Antártida, señalaron desde la Municipalidad.

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La llegada, organizada por la naviera 66° Expeditions, contó con la participación de autoridades nacionales y municipales y permitió confirmar dos nuevas reservas de amarra para marzo y octubre de 2027.

Para el Municipio, la operatoria representa un avance en la estrategia de diversificación de la actividad turística y de promoción de Mar del Plata como destino capaz de recibir embarcaciones internacionales. La incorporación de escalas de cruceros de expedición también abre posibilidades para ampliar el movimiento económico vinculado a la gastronomía, los servicios y la actividad comercial local.

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Según se indicó, la llegada del MS Seaventure fue resultado de las gestiones iniciadas en abril durante la feria internacional Seatrade Cruise Global, realizada en Miami. Ese espacio permitió avanzar en las conversaciones con la compañía naviera para incorporar a Mar del Plata a sus itinerarios de navegación.

Durante la escala, los pasajeros tuvieron la posibilidad de recorrer la ciudad y consumir en establecimientos gastronómicos locales, una actividad que contribuye a distribuir parte del impacto económico de la operatoria entre los prestadores de servicios.

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Tras el desarrollo del operativo, la empresa confirmó dos nuevas reservas de amarra para marzo y octubre de 2027. La continuidad de estas escalas representa una oportunidad para que el Municipio profundice las “gestiones destinadas a consolidar a Mar del Plata como una alternativa dentro de los circuitos internacionales de cruceros de expedición”.

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El desafío para la ciudad será transformar estas visitas en una actividad sostenida que genere beneficios para el sector turístico, comercial y gastronómico, además de reforzar su proyección como puerta de acceso a los destinos australes.

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