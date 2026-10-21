Thiago Vera continúa internado mientras los profesionales de la salud buscan determinar el origen de los dolores abdominales, las náuseas y los vómitos que presenta desde hace varios días. Este martes le realizaron una tomografía y la familia aguarda los resultados de ese estudio y de los análisis médicos.

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En diálogo con QZ Noticias, su papá, Diego Vera, brindó una actualización sobre su estado de salud y explicó que los médicos resolvieron suspender algunos de los medicamentos que el joven venía tomando, ante la posibilidad de que estén relacionados con el cuadro actual.

Según relató su familia, Thiago comenzó hace aproximadamente diez días con malestar, náuseas y vómitos. La persistencia de los síntomas motivó nuevas consultas médicas y la realización de estudios, luego de que algunos valores de los análisis de sangre generaran preocupación.

Entre las hipótesis que los profesionales buscan evaluar se encuentran la hepatitis, la presencia de cálculos en la vesícula y una posible reacción adversa a la medicación que recibe desde hace casi cuatro meses, tras el grave accidente.

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Thiago resultó gravemente herido cuando un colectivo atropelló a varias personas frente al Skatepark de Mar del Plata. Desde entonces, permanece bajo seguimiento médico y recibe tratamiento por las consecuencias del siniestro.

Ahora, la familia espera conocer los resultados de los estudios para avanzar en la determinación del origen de los síntomas y establecer cómo continuará el tratamiento. De acuerdo con lo informado por su papá, los resultados serían comunicados durante la jornada de este miércoles.

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