Un motociclista de 27 años murió hoy tras protagonizar un choque con un camión sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 24,5, en las inmediaciones del complejo La Serranita y del paraje Colinas Verdes, en la zona rural de Mar del Plata. El siniestro ocurrió pasadas las 16:15 y las circunstancias del hecho son materia de investigación.

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De acuerdo con la información preliminar, el accidente se produjo cuando, por motivos que aún se intentan establecer, un camión Iveco colisionó con la motocicleta en la que circulaba la víctima.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor del rodado menor cayó sobre la cinta asfáltica y falleció en el acto.

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En el lugar trabajaron dos dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y efectivos de la Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.

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