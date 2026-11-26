La incertidumbre por el futuro del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) llegó al Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Los trabajadores expusieron su preocupación por la continuidad de los puestos laborales y el funcionamiento de las dependencias que el organismo tiene en Mar del Plata, en medio de un proceso de reestructuración que mantiene abierto el conflicto.

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El reclamo fue presentado a través de la Banca 25 por Diego Lencinas, representante de los trabajadores, quien advirtió que el próximo 30 de noviembre vencen contratos que afectan a unas 230 familias de la ciudad. “El día 30 se vencen los contratos, en nuestra ciudad son 230 familias que se quedarían en la calle de no revertirse la situación”, sostuvo en declaraciones al móvil de Radio Brisas. Según explicó, el sector mantiene el reclamo desde hace más de dos meses.

Además de la situación laboral, uno de los principales focos de preocupación está puesto en el destino de los hoteles de IOSFA en Mar del Plata y en la continuidad de la farmacia. Lencinas señaló que los establecimientos hoteleros son autosustentables y generan recursos propios para la obra social. También destacó que la farmacia local se encuentra entre las de mayor recaudación dentro de la estructura nacional del organismo.

En ese contexto, cuestionó las decisiones que podrían modificar el funcionamiento de esas dependencias en medio de la discusión por el ordenamiento financiero de IOSFA. Sobre los hoteles, advirtió que existiría la intención de mantenerlos principalmente como espacios de alojamiento, pero con una reducción de los servicios que históricamente brindaban. También manifestó su preocupación por la posibilidad de que personal militar reemplace a trabajadores civiles en tareas de limpieza, recepción y mantenimiento.

“Están poniendo soldados a hacer las tareas de los civiles”, cuestionó Lencinas, al referirse a los cambios que podrían implementarse en los establecimientos. Para los trabajadores, el escenario no solo pone en riesgo fuentes de empleo, sino que también podría modificar las prestaciones que reciben los afiliados de la obra social en Mar del Plata.

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Durante su presentación, el representante gremial también reclamó un pronunciamiento del intendente Guillermo Montenegro y pidió que acompañe el planteo por la continuidad de los puestos laborales y de las dependencias locales. “Estamos esperando todavía que el intendente salga a manifestarse, y esperemos que sea a favor de los trabajadores y de la continuidad de los organismos de nuestra ciudad”, expresó. La exposición en el Concejo busca sumar respaldo político al reclamo antes del vencimiento de los contratos previsto para el próximo lunes.