En la previa de una nueva sesión en el Concejo Deliberante, desde la ONG Género Animal manifestaron su expectativa por la aprobación del proyecto que busca regular el traslado de mascotas hacia los quirófanos móviles municipales. Celia Patuto, referente de la entidad e impulsora de la iniciativa, sostuvo que aguardan que los ediles acompañen “la demanda del vecino por un servicio equitativo y ordenado, y por el bienestar de cada animal que llega a una cirugía”.

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La proteccionista destacó el avance legislativo alcanzado esta semana y señaló en diálogo con El Marplatense que “los concejales escucharon y el martes en Comisión se votó la regularización por unanimidad”. En ese sentido, remarcó que el cuerpo deliberativo comprendió el espíritu de la norma, ya que “no se trata de prohibir un servicio que es necesario para el vecino, sino que debe ordenarse por medio de una regulación, como también la forma en que son trasladados los animales a las postas por estos servicios”.

Según explicó Patuto, la problemática de fondo lleva tiempo en agenda: “Este sistema de captación de turnos lo venimos viendo desde hace varios años, pero recién este año, al contar con personería jurídica, pudimos pedir en el Concejo Deliberante la regulación del servicio de traslado hacia las postas municipales de castración”.

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Tras presentar el reclamo, indicó que el concejal Ariel Bordaisco “recogió el guante” y colaboró con el armado del expediente, el cual “tuvo modificaciones, participaron distintos bloques y parte del proteccionismo independiente también acompañó”.

La referente recordó la participación de la ONG en la Banca 25, instancia que les permitió exponer “el suplicio que padece el vecino en las postas de castraciones” al tener que acercarse a las “2 o 3 de la mañana para conseguir un turno y hasta muchas veces no lograrlo”.

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Finalmente Patuto denunció que esta situación ocurre porque “este grupo de personas eludió todas las normativas y, al ser un animal por persona, llevan 3 o 4 animales con prestanombres para captar los turnos gratuitos de un servicio público”.

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