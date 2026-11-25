Mar del Plata fue la única ciudad que contó con una delegación empresarial propia en la feria internacional Argentina Alimenta 2026, desarrollada en La Rural de Buenos Aires ante más de 9000 visitantes. Seis marcas marplatenses del sector de alimentos integraron la comitiva para visibilizar la producción local, fortalecer vínculos industriales y abrir puertas hacia el desarrollo y la expansión internacional.

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Durante el encuentro, las empresas participantes concretaron en total más de 500 contactos nacionales y 60 internacionales. La delegación estuvo conformada por Amelia ICE TEA, Congelados ARTICO, Comercial INAL, Consultora Conexiones, Grupolar y Laboratorios Pharmamerican, quienes participaron de diversas instancias de intercambio comercial y sectorial.

La programación de la feria incluyó el Congreso COPAL, enfocado en poner en valor la proyección y el potencial de la industria argentina de alimentos y bebidas para abastecer mercados externos con calidad, diversidad, escala y valor agregado.

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En paralelo, PromArgentina organizó una Ronda Internacional de Negocios con reuniones B2B previamente agendadas entre firmas exportadoras y compradores del exterior. La propuesta apuntó a generar vínculos con importadores, distribuidores, cadenas de supermercados y referentes del canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering).

Desde el plano local, la participación en este tipo de convocatorias busca acompañar el crecimiento de las compañías, impulsar nuevas oportunidades de negocio y consolidar la presencia de la producción marplatense en plazas internas y extranjeras.

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Quienes deseen consultar más información sobre el trabajo de la Dirección de Comercio e Industria pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 14, a Salta 1842 (5° piso) o escribir a [email protected].

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