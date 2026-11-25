Las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) del ACA Mar del Plata y de Batán incorporaron el pago anticipado de los turnos, asistencia en el lugar e informes digitales. Los cambios buscan agilizar el ingreso y ayudar a los conductores a entender el resultado de la revisión.

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Cómo es la atención en las plantas

La modalidad de prepago permite reservar y abonar el turno antes de ir a la planta. Al llegar, el conductor puede avanzar con la inspección en el horario asignado. Durante el recorrido por los puestos de control, permanece dentro del vehículo.

En ambas plantas, el personal con uniforme naranja orienta a los usuarios y responde consultas. En las cabinas de recepción también hay pantallas LED que muestran ejemplos reales de fallas mecánicas y reparaciones deficientes detectadas en las inspecciones.

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Qué incluye el informe digital

Al finalizar la inspección, el resultado y las observaciones se envían por correo electrónico. Si el vehículo es rechazado, el informe incorpora videos de referencia para explicar el tipo de falla detectada y qué debe corregirse.

Los turnos se gestionan a través de vtv.gba.gob.ar, el sitio oficial de la Provincia. La reserva del turno no tiene comisión.

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