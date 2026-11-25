Un operativo de tránsito terminó con un violento episodio en Mar del Plata, luego de que un taxista intentara escapar de una inspección, embistiera a un inspector municipal y lo trasladara durante aproximadamente media cuadra sobre el capó del vehículo. La fuga fue finalmente frustrada mediante un procedimiento en el que participaron agentes municipales, efectivos policiales y otro trabajador del volante.

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Todo comenzó en la intersección de Libertad y Dorrego, cuando inspectores intentaron controlar un Toyota Etios habilitado como taxi bajo la licencia 1212. El vehículo no tenía identificación de radiotaxi en sus laterales, aunque sí contaba con la correspondiente a una empresa local en su interior.

Cuando los agentes le solicitaron la documentación reglamentaria, el conductor decidió evadir el procedimiento y emprendió la huida. En su escape, además, cruzó un semáforo en rojo, por lo que se activó una alerta al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

A través del sistema de geolocalización GPS incorporado a las licencias habilitadas de taxis, los operadores pudieron seguir el recorrido del automóvil hasta la zona de calle San Juan. Allí se desplegó un operativo para detener su marcha.

En medio de la persecución, el conductor embistió a un joven inspector que intentaba impedirle continuar con la fuga. El trabajador municipal terminó sobre el capó del Toyota Etios y fue arrastrado durante alrededor de media cuadra, hasta que el vehículo redujo la velocidad.

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La escapada fue finalmente bloqueada gracias a la intervención de otros inspectores y de un compañero taxista, que atravesó su propio automóvil sobre la calzada para impedir que el conductor siguiera avanzando. De esa manera, lograron neutralizar la maniobra y concretar la interceptación.

El inspector recibió asistencia sanitaria en el lugar y posteriormente fue trasladado para una evaluación médica. Según se informó, se encontraba fuera de peligro. En tanto, el Toyota Etios fue secuestrado y retirado mediante una grúa.

Durante las actuaciones se constataron distintas irregularidades, entre ellas la falta de seguro automotor obligatorio, la evasión del control de tránsito, el cruce de un semáforo en rojo y la agresión al agente municipal.