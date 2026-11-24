Una mujer de aproximadamente 60 años fue atropellada por un taxi en la intersección céntrica de Moreno y Córdoba, en un siniestro vial cuyas circunstancias son materia de investigación dado que el cruce cuenta con regulación semafórica.

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Luego del impacto, la peatona quedó tendida sobre el pavimento y recibió los primeros auxilios por parte de transeúntes que circulaban por la zona, quienes permanecieron acompañándola y asistiéndola a la espera del arribo de una ambulancia del sistema de emergencias médicas.

Al arribar a la escena, el personal médico constató que la mujer se encontraba consciente pero presentaba diversos politraumatismos producto del impacto.

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Tras brindarle las primeras atenciones y evaluar su cuadro clínico, los profesionales determinaron que las lesiones no revestían gravedad ni riesgo de vida, por lo que recibió el alta en el lugar con las correspondientes pautas de alarma, sin necesidad de ser trasladada a un centro asistencial.

Mientras, agentes de Tránsito municipal desplegaron un operativo preventivo en el sector e interrumpieron la circulación vehicular sobre calle Córdoba para resguardar a la víctima y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

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Las autoridades trabajan ahora para establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades en una esquina que dispone de semáforos.

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