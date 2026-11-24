Este martes, enfermeros del Hospital Especializado Materno Infantil realizaron una protesta en las escalinatas del establecimiento para visibilizar la falta de personal y reclamar condiciones laborales dignas. Entre los principales planteos señalaron la sobrecarga de trabajo, los cambios de horarios y servicios, los francos adeudados y la necesidad de incorporar nuevos profesionales de cara a la temporada de verano.

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"Amamos nuestra vocación, pero la vocación no paga nuestras cuentas", expresaron durante la convocatoria a. Los trabajadores sostienen que el compromiso con la salud pública no puede justificar la pérdida de derechos ni la disponibilidad permanente del personal.

Uno de los reclamos centrales apunta a la reorganización interna de enfermería. Según explicaron, recibieron una directiva que contempla modificaciones en los servicios y horarios, una medida que consideran perjudicial porque, a su entender, busca garantizar la cobertura de unos sectores a costa de los derechos de trabajadores de otros.

Débora, enfermera del área de Pediatría, sostuvo que la situación comenzó hace aproximadamente una semana y advirtió que la distribución del personal también puede comprometer la continuidad y la seguridad de la atención. "Se limita la seguridad del paciente", afirmó a El Marplatense. Además, remarcó que las tareas de enfermería incluyen controles, administración de medicación, colocación de vías y seguimiento de los pacientes, entre otras responsabilidades que requieren formación específica.

El déficit de personal y la demanda de atención

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Desde el sector estimaron que existe un faltante de aproximadamente 60 enfermeros. También denunciaron que la sobrecarga impide que algunos trabajadores puedan utilizar sus francos compensatorios: hay compañeros que, según señalaron, acumulan hasta 30 días pendientes porque no cuentan con reemplazos para cubrir sus puestos.

Diana Villar, integrante de la comisión directiva de ATE Mar del Plata y referente del sector Salud, explicó que el reclamo se enmarca en una mesa de diálogo y que buscan una respuesta del Gobierno provincial. En particular, pidió que el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, intervenga para avanzar con nuevas incorporaciones.

Villar también vinculó la mayor demanda hospitalaria con las dificultades de acceso a las obras sociales y la falta de respuestas en la atención primaria municipal. Según indicó, para el Materno Infantil se necesitan al menos 40 trabajadores de enfermería y entre 25 y 30 agentes para el área de maestranza.

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"Los pasillos están llenos, es una realidad", describió sobre la demanda que recibe el establecimiento. Aclaró, además, que la protesta no implica una retención de tareas: "Nosotros nos centramos en seguir brindando calidad de atención a los pacientes. Pero para eso necesitamos ingresos".

Salarios, becas y derechos laborales

Otro de los puntos señalados fue la situación de los trabajadores que todavía se desempeñan bajo modalidades de beca. Débora afirmó que algunos perciben menos de 600.000 pesos mensuales y que no cuentan con beneficios como el aguinaldo. "¿Quién se ocupa de nuestra estabilidad?", planteó.

En ese sentido, ATE explicó que quedan pocas becas en el sistema provincial y que, una vez firmado el presupuesto, se trabajará desde enero en el pase de esos trabajadores a planta transitoria.

El documento presentado por los enfermeros también incluye pedidos para frenar traslados y modificaciones horarias sin planificación institucional, regularizar la dotación de cada servicio según su complejidad, agilizar los pases a planta y reconocer los encuadramientos laborales correspondientes.

Además, reclaman que se respeten los francos semanales, los descansos, las licencias y los días compensatorios por trabajar durante feriados. También piden que se reconozcan las particularidades de las guardias de 12 horas y que los derechos no queden sujetos a decisiones discrecionales de cada servicio.

Respecto de las respuestas recibidas, las trabajadoras indicaron que se les comunicó que los cambios previstos en un memo serían postergados, aunque se mantendría la intención de aplicarlos. Por eso, señalaron que todavía no cuentan con una respuesta clara sobre sus planteos.

"Defender las condiciones laborales de enfermería también es defender la salud pública", sostuvieron durante la manifestación. Y resumieron el reclamo con una consigna: "Porque cuidar también implica cuidarnos".

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