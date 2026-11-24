A pocas semanas del comienzo de la temporada de verano 2027, Mar del Plata enfrenta un nuevo escenario turístico, marcado por cambios en los hábitos de consumo y en la manera de organizar las vacaciones. Las estadías más cortas, la búsqueda de precios competitivos y las mayores exigencias de los viajeros aparecen entre los principales desafíos para la actividad hotelera.

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La tendencia se observa a nivel nacional y obliga a los establecimientos a revisar sus estrategias comerciales. Los turistas muestran una mayor atención a la relación entre precio y calidad, mientras que las decisiones de contratación están cada vez más vinculadas con los servicios ofrecidos y la experiencia durante la estadía.

En una ciudad como Mar del Plata, donde la hotelería, la gastronomía y los servicios turísticos representan una parte importante de la actividad económica, estos cambios adquieren especial relevancia de cara a enero y febrero.

Uno de los principales fenómenos es la reducción de la duración de las vacaciones. Frente a los tradicionales períodos de una o dos semanas, crece el interés por escapadas de pocos días, una modalidad que permite controlar el presupuesto sin resignar completamente el descanso.

Este comportamiento modifica las condiciones del negocio hotelero, ya que los establecimientos necesitan atraer visitantes durante períodos más breves y ofrecer alternativas que resulten competitivas frente a departamentos temporarios y otras modalidades de alojamiento.

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En Mar del Plata, la adaptación a estas nuevas formas de viajar ya puede observarse en algunas ofertas para el próximo verano. Distintos establecimientos comenzaron a promocionar descuentos por reservas directas, noches adicionales sin cargo y tarifas especiales para quienes contraten con anticipación.

Entre los ejemplos aparece el Hotel Versailles, que ofrece un descuento del 10% por reserva directa o una promoción de siete noches al precio de seis. Por su parte, el Hotel Soleares, ubicado en Punta Mogotes, lanzó una preventa que permite congelar los valores de enero y febrero mediante el pago anticipado de la estadía.

Estas estrategias reflejan la necesidad de competir en un mercado donde el precio sigue siendo importante, pero ya no es el único factor que determina la elección de un alojamiento.

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Alberto Albamonte, empresario hotelero con 26 años de trayectoria, explicó que los viajeros actuales comparan tarifas, servicios y opiniones de otros huéspedes antes de decidir dónde alojarse. También señaló que las escapadas de tres o cuatro días ganaron protagonismo frente a las vacaciones familiares prolongadas.

El empresario destacó que la calidad del servicio es determinante para justificar las tarifas. En ese sentido, remarcó la importancia de invertir en mantenimiento, renovar las instalaciones y capacitar al personal para responder a las expectativas de los visitantes.

Otro cambio significativo está relacionado con la influencia de las opiniones publicadas en internet. Las reseñas en plataformas de alojamiento y redes sociales adquirieron un peso importante en las decisiones de los turistas, que buscan conocer experiencias anteriores antes de realizar una reserva.

Para los hoteles marplatenses, este comportamiento implica prestar mayor atención a la limpieza, la comodidad de las habitaciones, la atención al cliente y la correspondencia entre los servicios anunciados y los efectivamente ofrecidos.

A estas transformaciones se suma la competencia con otros destinos turísticos, incluidos los internacionales. Las posibilidades de viajar al exterior y la amplia oferta de departamentos temporarios obligan a los establecimientos tradicionales a diferenciarse mediante promociones, ubicación, atención y servicios adicionales.

En el mercado local, las primeras señales también muestran cierta cautela entre los viajeros. La vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Verónica Berasueta, indicó recientemente que la demanda de alquileres temporarios para el fin de semana largo de noviembre había sido baja, aunque destacó que comenzaban a registrarse consultas y reservas para diciembre.

Este panorama anticipa una temporada en la que las decisiones podrían concentrarse cada vez más cerca de las fechas de viaje, con turistas atentos al presupuesto disponible, las condiciones climáticas y las promociones.

Para Mar del Plata, el desafío será sostener su atractivo como uno de los principales destinos de vacaciones del país en un contexto de mayor competencia y cambios en las preferencias de los visitantes.

El verano 2027 podría consolidar una nueva manera de vacacionar: menos días de alojamiento, mayor comparación de precios y una exigencia creciente sobre la calidad de los servicios. Frente a este escenario, la capacidad de adaptación del sector hotelero será fundamental para atraer turistas y sostener la actividad económica durante los meses de mayor movimiento.