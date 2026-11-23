La investigación por el homicidio de un hombre de 43 años en el barrio Jorge Newbery avanza sobre la hipótesis de un robo dentro de la vivienda. La fiscal Constanza Mandagarán, titular de la UFI Nº 4, confirmó que el presunto agresor habría ingresado tras forzar una ventana y que la víctima recibió una puñalada mortal al intentar auxiliar a su padre.

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“En principio es homicidio en ocasión de robo” señaló la fiscal Constanza Mandagarán a El Marplatense, quien aclaró que la reconstrucción de lo sucedido se basa, hasta el momento, en el testimonio del hombre de 69 años que se encontraba en la propiedad junto a su hijo.

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De acuerdo con ese relato, el intruso ingresó a la casa mientras ambos dormían y le sustrajo el teléfono celular al hombre mayor. Cuando su hijo se despertó y salió en su auxilio, se produjo un forcejeo durante el cual el agresor lo hirió con un arma blanca.

La autopsia fue programada para este martes y será una de las medidas centrales para avanzar en la investigación. Además, la Fiscalía analizará las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir los movimientos del presunto autor.

Otro de los puntos que buscan esclarecer es la salida del agresor de la vivienda. Según indicó Mandagarán, los vecinos escucharon ruidos durante el episodio, pero no vieron a nadie abandonar el lugar.

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Por el momento, la mecánica del crimen no pudo ser corroborada en todos sus aspectos y la investigación continúa para establecer cómo ocurrió el ataque e identificar al responsable.

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