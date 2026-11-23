La joven de 20 años acusada de matar a puñaladas a su pareja en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima se negó a declarar ante la fiscalía. Así lo confirmó la fiscal Florencia Salas, quien tiene a su cargo la investigación por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

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La imputada, identificada como Soledad Portillo, había sido aprehendida el domingo, luego de que personal policial acudiera a una vivienda ubicada en Brown al 10.500. La intervención se produjo tras un llamado al 911 en el que la joven denunció que su pareja se había autolesionado.

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Al llegar al domicilio, los efectivos advirtieron inconsistencias entre el relato y las condiciones en las que encontraron la escena. Durante las primeras actuaciones, observaron indicios de que el lugar había sido limpiado y secuestraron un balde con sangre y una bolsa con prendas manchadas.

La víctima, Ezequiel Garciano, tenía 28 años. En una primera revisión del cuerpo se constataron heridas compatibles con lesiones de arma blanca en el antebrazo derecho, el glúteo izquierdo y el tórax. La autopsia fue programada para este lunes.

Tras negarse a declarar, Portillo continuará alojada en la Unidad Penal Nº 50 de Batán mientras avanza la investigación.

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