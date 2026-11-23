Mar del Plata se prepara para despedir el fin de semana largo con una jornada de condiciones meteorológicas mayormente favorables. Este lunes 23 de noviembre llegará con un ascenso de la temperatura, períodos de sol y un aumento de la nubosidad durante la segunda mitad del día, aunque no se descartan algunas precipitaciones aisladas hacia la tarde.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad tendrá una temperatura mínima de 11 grados y una máxima cercana a los 24 grados, en una jornada que comenzará fresca, pero que ofrecerá condiciones más templadas con el transcurso de las horas.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura que rondará los 15 grados y períodos de sol. Hacia el mediodía, el ambiente comenzará a tornarse más cálido y el termómetro ascenderá progresivamente hasta alcanzar los valores máximos previstos para la tarde.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Durante la mañana soplará desde el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que por la tarde rotará hacia el sector norte, manteniendo una intensidad moderada.

Sin embargo, hacia la noche se espera un cambio en la circulación del aire, con vientos provenientes del sur de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Esta situación podría generar un descenso en la sensación térmica, especialmente en los sectores próximos a la costa.

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Respecto de la humedad relativa, se estima un valor cercano al 67% durante la primera parte del día, con posibles variaciones a medida que aumente la nubosidad. La visibilidad, en tanto, se mantendría en buenas condiciones.

Para la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 19 grados, con cielo mayormente nublado y viento del sector sur.

De esta manera, Mar del Plata cerrará el fin de semana largo con un lunes mayormente agradable, propicio para actividades al aire libre, paseos por la costa y propuestas recreativas, especialmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.