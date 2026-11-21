El intendente Guillermo Montenegro y el subsecretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio, mantuvieron una reunión para profundizar las tareas investigativas y operativas destinadas a desarticular bandas dedicadas a las entraderas en Mar del Plata. El encuentro se realizó por instrucciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y tuvo como eje la coordinación de acciones entre la Provincia y el Municipio.

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Durante la reunión, los funcionarios evaluaron los avances en materia de prevención e inteligencia criminal y ratificaron la decisión de reforzar los operativos en los distintos barrios de la ciudad. Además, analizaron la respuesta territorial de las fuerzas de seguridad y la articulación con el gobierno local.

De cara a la próxima temporada de verano, también comenzaron a delinear estrategias para atender las necesidades logísticas vinculadas con las herramientas y el equipamiento policial. El objetivo es garantizar que los efectivos cuenten con los recursos necesarios para sostener los operativos preventivos ante el incremento de la circulación turística.

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Por último, el encuentro permitió avanzar en una agenda de trabajo entre el Ministerio de Seguridad, la Policía, el Municipio y los comerciantes locales para abordar el ordenamiento del espacio público y erradicar la presencia de cuidacoches informales en la vía pública. La iniciativa apunta a brindar mayor tranquilidad a los vecinos y al sector comercial.

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