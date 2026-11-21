Mar del Plata se ubicó en el segundo puesto entre los destinos turísticos más buscados de Argentina para el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, que se extiende desde hoy y hasta el lunes. De esta manera, la ciudad encabezó las preferencias entre los centros turísticos tradicionales del país.

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De acuerdo con un relevamiento difundido por la plataforma de reservas Booking.com, la ciudad quedó únicamente por detrás de la Ciudad de Buenos Aires y se posicionó como la principal alternativa de escapada junto al mar en la previa de la temporada de verano.

El listado de los cinco destinos nacionales más buscados se completa con Córdoba Capital, Villa Carlos Paz y Rosario. Esta última ciudad también fue incluida recientemente entre los destinos tendencia de las Predicciones de Viaje 2027 elaboradas por la misma plataforma.

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Según el informe, la demanda para este fin de semana largo refleja el interés de los argentinos por realizar escapadas cortas antes de finalizar el año. Entre las opciones más elegidas se destacan los centros urbanos que combinan propuestas gastronómicas, actividades culturales, espacios al aire libre y cercanía con los principales centros emisores de turistas.

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