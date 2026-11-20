La Administración de Punta Mogotes abrió la inscripción para una nueva edición de su sorteo de verano. En esta oportunidad, se sortearán 90 carpas en el complejo balneario de Mar del Plata. El primer turno comenzará el 15 de diciembre.

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“Este será el sexto sorteo consecutivo. La respuesta siempre ha sido excelente y cada año crece la cantidad de participantes, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades”, destacó Fernando Maraude, administrador de Punta Mogotes.

La participación es gratuita y está abierta a personas de todo el país mediante un formulario en el sitio oficial de Punta Mogotes (www.puntamogotes.gob.ar), mientras que el sorteo se realizará el 9 de diciembre y se transmitirá en vivo por Instagram en @puntamogotesmdq.

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Punta Mogotes cuenta con casi tres kilómetros de playa pública, baños, duchas y bebederos, además de espacios verdes abiertos junto a las lagunas para pasear, descansar y disfrutar al aire libre. A todo ello se suman 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y canchas para practicar vóley, fútbol y pádel.

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