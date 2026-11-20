El anuncio del cierre definitivo de la planta de La Campagnola en Mar del Plata generó preocupación entre alrededor de 60 trabajadores, que permanecen a la espera de precisiones sobre su situación laboral, tras una reunión entre las partes que se realiza desde este mediodía en el Ministerio de Trabajo. Una de las posibilidades es que la situación administrativa se resuelva teniendo en cuenta la anterior Ley de Trabajo, lo que permitiría una mejor indemnización en caso de aquellos que la acepten, o el traslado para quien sea conveniente.

Ads

Esta mañana, y luego de recibir la comunicación de la empresa, un grupo de empleados se convocó en las inmediaciones del establecimiento ubicado en la zona de Edison y Ayolas, para analizar los pasos a seguir mientras aguardan una respuesta formal sobre las condiciones de desvinculación y las posibles reubicaciones.

La decisión fue comunicada individualmente a los trabajadores, a quienes se les informó que la compañía dejará de desarrollar actividades en la planta. Según trascendió, la empresa también planteó la posibilidad de ofrecer premios y alternativas de reubicación, aunque todavía no hay precisiones sobre cuántos empleados podrían acceder a esa opción ni bajo qué condiciones.

Puede interesarte

Uno de los principales puntos de preocupación pasa por las indemnizaciones. Entre los trabajadores existe incertidumbre respecto de los montos que recibirán quienes no acepten una eventual propuesta de traslado a La Plata. Tampoco hay confirmaciones sobre la aplicación de los criterios indemnizatorios ni sobre la posibilidad de que se reconozca el 100% de los conceptos correspondientes.

La situación se produce después de un período marcado por suspensiones temporales y acuerdos salariales. Durante los últimos años, la modalidad de trabajo había incluido interrupciones de la actividad, durante las cuales los empleados accedían a acuerdos que contemplaban el pago del 75% de sus salarios, con liquidaciones mensuales, hasta que se retomaba la producción.

Ads

En cuanto al funcionamiento de la fábrica, la actividad estaba vinculada principalmente al procesamiento y envasado de atún, cuya materia prima llegaba desde Ecuador. La producción también se complementaba anteriormente con caballa y miga de atún, esta última destinada a otras marcas comerciales.

Puede interesarte

La reducción de las líneas de producción había generado períodos de menor actividad. Con la incorporación de tecnología y nuevos equipos, la empresa había logrado concentrar en aproximadamente seis meses tareas que anteriormente demandaban un año completo. De esta manera, durante parte del calendario laboral se recurría a suspensiones y acuerdos con el personal.

Sin embargo, el escenario había mostrado señales de recuperación durante el último año. La empresa realizó una importante inversión en tecnología, incorporó autoclaves nuevos y una máquina descabezadora, y amplió su capacidad operativa. Pese a esas mejoras, el anuncio del cierre definitivo sorprendió a los empleados, que hasta entonces no esperaban una decisión de estas características.

Ads

La planta cuenta con alrededor de 60 trabajadores, entre personal mensualizado y quincenalizado, muchos de ellos con una extensa trayectoria dentro de la empresa. La incertidumbre también alcanza a quienes llevan numerosos años desempeñándose en el establecimiento y ahora deben afrontar la posibilidad de perder su fuente laboral.