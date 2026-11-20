La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) celebró la confirmación del regreso de los vuelos directos entre Mar del Plata y Mendoza, luego de varios meses de suspensión. La entidad destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para recuperar una conexión considerada fundamental para el desarrollo turístico de ambas ciudades.

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El servicio estará a cargo de Aerolíneas Argentinas y contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, con pasajes de ida y vuelta desde los $140.000, según informó el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

Desde la AEHG reconocieron especialmente las gestiones realizadas por Diego Juárez, presidente del EMTURyC, y remarcaron que la recuperación de esta ruta representa una oportunidad para impulsar la llegada de visitantes y generar mayor movimiento en hoteles, restaurantes y otros sectores vinculados al turismo.

En ese sentido, el presidente de la entidad, Hernán Szkrohal, sostuvo que “este tipo de gestiones demuestran la importancia de trabajar de manera conjunta, con objetivos comunes y entendiendo que la conectividad es una herramienta fundamental para potenciar el turismo”.

La conexión había generado preocupación entre los empresarios locales luego de quedar fuera de la programación de verano. Su recuperación permitirá facilitar los viajes entre ambos destinos y fortalecer el intercambio turístico y comercial, especialmente de cara a la próxima temporada.

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Finalmente, desde la Asociación reafirmaron la necesidad de mantener el trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado para sostener las rutas existentes y ampliar las posibilidades de conexión aérea de Mar del Plata con otras ciudades del país.

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