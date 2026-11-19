Las sociedades de fomento de Félix U. Camet y Parque Camet expresaron su preocupación por el deterioro de la autovía 11, especialmente en el tramo que conecta ambos barrios con el acceso norte de Mar del Plata. A través de un comunicado conjunto, advirtieron sobre las condiciones de circulación y solicitaron una intervención urgente para mejorar la seguridad vial.

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Entre los principales problemas, los vecinos señalaron la presencia de pastizales altos que reducen la visibilidad, la falta de señalización y demarcación, la escasa iluminación y distintos daños en la calzada. También denunciaron que los cordones se encuentran cubiertos por vegetación y tierra, lo que agrava el estado general del sector.

Desde las entidades barriales aseguraron que estas condiciones representan un riesgo para quienes transitan diariamente por la zona, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes de siniestros viales registrados en el corredor.

En ese sentido, reclamaron que se lleven adelante trabajos de mantenimiento y un plan de contingencia que contemple las condiciones climáticas, con el objetivo de garantizar una circulación más segura.

Además, destacaron que la autovía cumple un papel fundamental en la conexión de los barrios del norte con el resto de Mar del Plata y constituye una vía importante para el comercio y el turismo.

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Finalmente, las sociedades de fomento solicitaron una rápida puesta en valor del tramo afectado, al considerar que la prioridad debe ser proteger la integridad y la salud de las personas que utilizan diariamente este acceso a la ciudad.