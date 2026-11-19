A diez años de su creación, la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) atraviesa una etapa de expansión internacional que incluye la validación global de sus títulos y la búsqueda de tecnología robótica en Asia.

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Así lo destacó su decano, Adrián Alasino, quien además fijó como meta estructural para la próxima década la creación de un hospital universitario que evite el traslado de pacientes de alta complejidad hacia Buenos Aires.

En diálogo con El Marplatense, Alasino celebró la reciente incorporación de la unidad académica al directorio mundial que habilita a los graduados a iniciar trámites de reválida en Estados Unidos y Canadá, un beneficio que se suma al reconocimiento ya vigente en la Unión Europea. "Es un camino de evaluaciones y requisitos. Todos los graduados, no importa si se graduaron el año pasado o se van a graduar más adelante, pueden ir a hacer la reválida si su decisión es trabajar o hacer un posgrado en Estados Unidos y Canadá, porque si no tendrían que hacer prácticamente la carrera de nuevo", explicó.

En paralelo a la proyección académica, el decano brindó detalles de la misión institucional realizada en septiembre por las ciudades chinas de Shanghái, Beijing y Shenzhen, donde recorrieron centros de cirugía robótica para evaluar la incorporación de nuevos simuladores en la formación local. "La cirugía robótica está empezando una transición a reemplazar, en algunos casos, la cirugía laparoscópica o convencional. Nosotros ya tenemos la obligación de estar actualizados para que nuestros médicos, cuando salgan, tengan las experiencias simuladas que hoy en el mundo hace varios años son necesarias", sostuvo.

Reclamo presupuestario y defensa de la universidad pública

Más allá de las gestiones internacionales y la búsqueda de inversiones para equipar los espacios de simulación y los hospitales locales, Alasino advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesa el sistema universitario nacional y defendió el impacto social de la formación estatal.

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"En el tema presupuestario no nos ha ido bien con el actual gobierno, y siempre estamos reclamando, entre la medida prudente, pero levantando la voz. Al fin y al cabo, los médicos que nosotros sacamos en la universidad pública van a trabajar al sector privado y al sector público; el médico que atiende al presidente o a los ministros salió de la universidad pública".

El balance de una década y el objetivo del hospital universitario

Al trazar un balance de los diez años de la facultad, y en su rol como flamante presidente del Foro Argentino de Facultades Públicas de Medicina, el decano señaló que la institución pasó de consolidar su estructura interna a trabajar en red con otras carreras como bioingeniería, enfermería y psicología, y a mirar el desarrollo tecnológico del sudeste asiático.

De cara a los próximos diez años, Alasino planteó una meta sanitaria ambiciosa para la ciudad mediante la articulación entre la universidad, el sector público y el privado: "Pensamos que tenemos que ir hacia tener un hospital universitario, donde la universidad tenga injerencia, articulando para lograr que la comunidad de Mar del Plata no tenga más que derivar a un paciente hacia Buenos Aires. Nuestro sueño es que ningún marplatense tenga que ser derivado más, alejado de su familia, en una situación puntual de alta complejidad, y que sea resuelto en Mar del Plata".

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