La autopsia al hombre de 31 años que murió en el Hotel Antártida fue adelantada para este jueves a las 13. Inicialmente, el procedimiento estaba previsto para mañana, pero se resolvió anticiparlo y sus resultados serán determinantes para el avance de la investigación judicial.

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La principal incógnita es establecer qué provocó el fallecimiento. La investigación busca determinar si la muerte estuvo relacionada con una patología previa o si tuvo vinculación con la intervención del empleado de seguridad que retiró al hombre del establecimiento.

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Por el momento, el trabajador fue notificado de la formación de una causa por homicidio preterintencional, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal. La calificación, sin embargo, podría modificarse a partir de las conclusiones de la autopsia y de las pruebas incorporadas al expediente.

El hecho ocurrió en el Hotel Antártida, donde la víctima habría ingresado a un sector del subsuelo reservado al personal. Según el testimonio incorporado a la causa, un empleado de seguridad lo sujetó de la ropa y lo llevó hacia el exterior. Allí fue encontrado con espuma en la boca y, pese a las maniobras de reanimación, el SAME constató su fallecimiento.

El resultado del estudio forense será central para establecer la causa de muerte y determinar cómo continúa la investigación.

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