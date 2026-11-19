El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves una jornada fresca, ventosa e inestable, con probabilidad de chaparrones durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados, mientras que las ráfagas de viento podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 15 grados y el viento soplará desde el sector sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Para la tarde se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con posibilidad de chaparrones aislados y una probabilidad de lluvias que se ubicará nuevamente entre el 10% y el 40%. En ese período se registrará la temperatura máxima de la jornada, estimada en 18 grados.

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Además, continuará el viento del sudoeste, con intensidad moderada a regular y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitaciones descenderá a un rango de entre el 0% y el 10%, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado.

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En cuanto a la temperatura, se prevé un descenso hasta los 14 grados. Por su parte, el viento del sudoeste perderá intensidad y circulará a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

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