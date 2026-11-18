El Programa Punto Activo mantiene abierta su inscripción, para disfrutar de una propuesta gratuita destinada a promover la actividad física, la salud, la sociabilización, el bienestar y una mejor calidad de vida. La iniciativa apunta al mejoramiento de la condición física, priorizando el bienestar, el mantenimiento de las capacidades físicas y el envejecimiento activo.

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Este programa está dirigido a personas de distintas edades y niveles de condición física, ampliando las alternativas en el macrocentro y la zona costera para complementar las propuestas deportivas y recreativas de los barrios del Partido de General Pueyrredon.

A su vez, contempla grupos para niños, adolescentes, adultos y personas mayores, con estímulos semanales adaptados a las posibilidades y características de cada asistente. Y las jornadas son coordinadas por profesores especializados, entre quienes se encuentran entrenadores nacionales de atletismo y profesionales con experiencia en el alto rendimiento deportivo.

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Por un lado, para niños y adolescentes, las clases se llevan a cabo en la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román, ubicada en el Parque Municipal de los Deportes, y se organizan según las diferentes edades. Allí, las actividades incluyen contenidos vinculados con el atletismo y el desarrollo de capacidades como coordinación, flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza.

Por el otro, para los adultos y personas mayores, las actividades se enfocan en el acondicionamiento físico, el mantenimiento y desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas y la incorporación de hábitos saludables. Ejercicios como caminata, trote o carrera se adaptan a las características de cada grupo, permitiendo que el acompañamiento profesional facilite el avance progresivo sobre aspectos como fuerza, resistencia, movilidad, elasticidad, equilibrio, orientación y reacción.

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Las actividades de Punto Activo tienen lugar en cinco espacios de la ciudad: Plaza España, Boulevard Marítimo y Falucho, Parque Primavesi, las escalinatas de Playa Grande (Boulevard Marítimo y Primera Junta) y la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román.

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Además el cronograma ofrece diferentes días y horarios de acuerdo con cada grupo de edad y punto de encuentro, para de esta manera facilitar la incorporación de la actividad física a la rutina diaria.

Quienes se encuentren interesados en participar de esta propuesta gratuita, pueden consultar y elegir los días, horarios y puntos de encuentro dentro del formulario de inscripción, donde además deberán adjuntar un apto médico vigente a través del sitio: www.mardelplata.gob.ar/puntoactivo

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Una vez enviado el formulario, profesores del EMDER se comunicarán con cada inscripto por correo electrónico o WhatsApp para confirmar el cupo. Aunque en caso de no haber disponibilidad, la persona quedará incorporada a una lista de espera por orden de inscripción hasta que se libere un lugar.