Un intento por alterar la identificación de un automóvil robado terminó con el secuestro del vehículo y la aprehensión de un joven en Mar del Plata.

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El procedimiento se realizó en Nicaragua al 2300, donde efectivos policiales encontraron a un joven de 19 años cambiando las chapas patentes de un Volkswagen Gol. Al verificar los números de chasis, motor y los grabados en los cristales, establecieron que el rodado tenía un pedido de secuestro por un hurto ocurrido el pasado 10 de noviembre.

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El automóvil había sido sustraído en inmediaciones de San Martín, entre Jujuy y Salta. Durante el operativo, además del vehículo, los efectivos secuestraron un destornillador que habría sido utilizado en la maniobra.

La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Automotor avaló el procedimiento. El joven fue notificado de la formación de una causa por encubrimiento y recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.