El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles en Mar del Plata una jornada con abundante nubosidad, vientos persistentes del sector sudoeste y posibilidades de chaparrones aislados durante la tarde. La temperatura oscilará entre los 12 grados de mínima y los 22 de máxima.

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Durante la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 15 grados, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias de entre el 0 y el 10%. En esta franja horaria se intensificará el viento del sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para la tarde, el organismo nacional prevé la temperatura máxima de 22 grados, con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones aislados de entre el 10 y el 40%. El viento continuará soplando desde el sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

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Finalmente, durante la noche las condiciones tenderán a estabilizarse. Se espera cielo mayormente nublado, una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 10%, una temperatura cercana a los 17 grados y vientos del sudoeste de entre 7 y 12 km/h.

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