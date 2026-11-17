Los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán difundieron un comunicado en el que expresaron su rechazo al avance de las obras para instalar el bar de gin y microdestilería Restinga en un sector del predio histórico de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar.

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En el documento, las entidades cuestionaron la iniciativa comercial y sostuvieron que “banaliza la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y pone un bien común al servicio de un negocio privado”.

Además, apuntaron contra el Ejecutivo municipal por haber autorizado el desarrollo del emprendimiento gastronómico en un espacio de valor histórico y testimonial para la comunidad.

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Las entidades recordaron que los testimonios de los sobrevivientes dan cuenta de accesos y recorridos que forman parte de la memoria histórica del ex centro clandestino de detención. En ese sentido, consideraron que la preservación debe contemplar la totalidad del espacio y no solamente determinados sectores.

Por ese motivo, exigieron formalmente que se deje sin efecto la autorización municipal otorgada al emprendimiento privado y que se garantice la conservación integral del predio para el uso público.

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Finalmente, los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán ratificaron que continuarán impulsando acciones y reclamos junto a sobrevivientes, familiares, vecinos y organizaciones sociales hasta conseguir la recuperación de la totalidad del predio de la ex ESIM.

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