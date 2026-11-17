Organismos de Derechos Humanos repudian el avance de las obras de una destilería en el predio de la ex ESIM
Las entidades cuestionaron al Municipio por habilitar un emprendimiento comercial en un sitio de memoria y reclamaron que se deje sin efecto la autorización otorgada y se preserve integralmente el espacio.
Los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán difundieron un comunicado en el que expresaron su rechazo al avance de las obras para instalar el bar de gin y microdestilería Restinga en un sector del predio histórico de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar.
En el documento, las entidades cuestionaron la iniciativa comercial y sostuvieron que “banaliza la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y pone un bien común al servicio de un negocio privado”.
Además, apuntaron contra el Ejecutivo municipal por haber autorizado el desarrollo del emprendimiento gastronómico en un espacio de valor histórico y testimonial para la comunidad.
Las entidades recordaron que los testimonios de los sobrevivientes dan cuenta de accesos y recorridos que forman parte de la memoria histórica del ex centro clandestino de detención. En ese sentido, consideraron que la preservación debe contemplar la totalidad del espacio y no solamente determinados sectores.
Por ese motivo, exigieron formalmente que se deje sin efecto la autorización municipal otorgada al emprendimiento privado y que se garantice la conservación integral del predio para el uso público.
Finalmente, los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán ratificaron que continuarán impulsando acciones y reclamos junto a sobrevivientes, familiares, vecinos y organizaciones sociales hasta conseguir la recuperación de la totalidad del predio de la ex ESIM.