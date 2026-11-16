El intendente Guillermo Montenegro dispuso una serie de cambios en la estructura municipal, con la incorporación de cinco funcionarios a diferentes dependencias. Las designaciones llevan también la firma del secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli.

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Entre las principales novedades se encuentra la llegada de Luis Gustavo Torres a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, desde donde estará al frente de un área relacionada con la planificación de la ciudad y las obras de infraestructura.

En paralelo, Fernando Javier Genin ocupará la Subsecretaría de Gobierno Digital y Mejoras de Procesos, que funciona bajo la órbita de Participación Ciudadana y Descentralización. Se trata de un sector orientado a mejorar y modernizar el funcionamiento de los trámites y servicios municipales.

Los movimientos también alcanzan al ámbito portuario, ya que Bernardo Martin fue elegido para representar al Ejecutivo local en el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, entidad responsable de la administración del puerto.

La reorganización se completa con Juan Ignacio Tonto, quien estará al frente de la Dirección General de Articulación Legislativa, y Liliana Elizabeth Piccolo, que ocupará una dirección general dentro de la Secretaría Privada.

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En cuanto a las fechas, tres de las designaciones entraron en vigencia este lunes 16 de noviembre, mientras que las correspondientes a Tonto y Piccolo fueron establecidas con efecto retroactivo al 26 de octubre.

Los decretos también especifican que cuatro de los funcionarios designados integran la Planta de Personal Superior, una categoría cuyos cargos no tienen estabilidad y están sujetos a la finalización del mandato del intendente.