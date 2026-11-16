El proyecto, denominado “Identidad y territorio: investigación escolar y cartografía digital del patrimonio local de Batán”, fue elaborado por cuatro estudiantes de quinto año: Ciro Andrés Selesan, Abril Petrara, Leonel Benjamín Quiroga Sepulvera y Bianca Villarruel, con el acompañamiento del profesor Esteban Carrizo y el asesor científico Cristian César, de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

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Para llevar adelante la investigación, los alumnos encuestaron a 200 personas, entrevistaron a vecinos y realizaron recorridas, registros fotográficos y relevamientos de sitios representativos de la localidad. Los resultados mostraron que gran parte de la comunidad tenía un conocimiento limitado sobre su propio patrimonio.

A partir de ese trabajo, crearon un mapa digital interactivo con fotografías, información histórica y ubicaciones de distintos puntos de interés. Además, diseñaron un circuito turístico denominado “Identidad y Patrimonio de Batán”, integrado por ocho atractivos locales y respaldado por un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Durante el reconocimiento, impulsado por la concejal Mariana Cuesta, se destacó el compromiso de los estudiantes y el valor de la iniciativa para fortalecer la identidad local. “Ustedes plasmaron un proyecto que es orgullo para docentes, para padres, para directivos y para ustedes mismos”, expresó la edil.

La propuesta, que superó distintas instancias de evaluación, busca contribuir al desarrollo turístico de Batán y poner en valor su historia mediante herramientas digitales creadas por los propios estudiantes.

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