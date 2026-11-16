En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la Secretaría de Salud organizó una agenda de encuentros gratuitos que se desarrollarán durante toda la semana en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), centros de atención primaria y espacios públicos.

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Las actividades comenzaron el viernes en el CEMA, ubicado en Pehuajó 250, y continuarán este lunes 16, desde las 10, en el CAPS Belisario Roldán. El martes 17 habrá una nueva jornada a las 10 en la sala de espera del CEMA, mientras que el miércoles 18 las propuestas se trasladarán al Espacio Catedral, a partir de las 13.

Finalmente, el jueves 19 se realizará el último encuentro en el CAPS 2 de Abril, desde las 10, donde los vecinos podrán acceder a información, orientación profesional y herramientas para el cuidado de su salud.

A través del Programa Municipal de Diabetes, el Municipio busca fomentar hábitos saludables, facilitar el acceso a controles preventivos y destacar la importancia de identificar la enfermedad a tiempo, especialmente para reducir el riesgo de complicaciones futuras.

Quienes deseen conocer más detalles sobre las actividades pueden consultar el cronograma completo en www.mardelplata.gob.ar/actividadesdiabetes.

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