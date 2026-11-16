Un informe sobre el hábitat urbano de General Pueyrredon expuso una paradoja territorial: mientras una de cada cuatro viviendas está desocupada, el distrito registra más de 14.000 viviendas en barrios populares, muchas de ellas sin acceso formal a servicios básicos.

Ads

General Pueyrredon tiene 86.484 viviendas desocupadas. La cifra representa el 25,2% de las 343.188 unidades habitacionales registradas en el partido, según el Censo 2022. El dato aparece en un nuevo informe de monitoreo del hábitat urbano elaborado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo bonaerense, Distrito 9, junto con la Red Mar del Plata Entre Todos.

La dimensión del fenómeno adquiere otra relevancia al observar el mapa de la precariedad habitacional. En el distrito se identificaron 72 barrios populares, donde se distribuyen 14.158 viviendas y residen alrededor de 15.580 familias. Allí, las condiciones de acceso a los servicios básicos muestran una brecha persistente: apenas el 28% cuenta con conexión formal a la red de agua, el 12,5% tiene acceso a cloacas y el 56% dispone de electricidad con medidor. Además, el 90% utiliza gas envasado para cocinar.

El informe advierte que las viviendas desocupadas se concentran principalmente en la franja costera, tanto en el área central como en sectores ubicados fuera del ejido urbano. También señala una situación particular en el periurbano sur, donde algunos radios censales presentan más del 50% de las viviendas sin ocupantes. Esa distribución convive con la expansión de nuevos desarrollos inmobiliarios y residenciales.

La fotografía habitacional también muestra un cambio en la forma de acceder a una vivienda. En 2022 se contabilizaron 64.483 hogares inquilinos sobre un total de 259.623. Es decir, casi uno de cada cuatro hogares alquila. En comparación con 2010, cuando se habían registrado 42.917, la cantidad de hogares inquilinos creció un 50,25%.

Ads

A esa dinámica se suma el deterioro de las condiciones de habitabilidad. Según la estimación elaborada a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, el déficit habitacional de Mar del Plata y Batán llegó al 9,24% en el segundo trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2021. El indicador contempla tanto la necesidad de viviendas nuevas como los hogares que requieren mejoras en sus condiciones actuales.

El documento también identifica problemas en la planificación urbana: señala la obsolescencia del Código de Ordenamiento Territorial, la implementación limitada de herramientas para gestionar el suelo y la falta de reglamentación de mecanismos destinados a recuperar parte de la valorización inmobiliaria generada por decisiones urbanísticas.

La conclusión del estudio apunta a una cuestión que excede la construcción de nuevas unidades: la política habitacional necesita articularse con la gestión del suelo, la infraestructura y el acceso a terrenos y viviendas a precios asequibles. En una ciudad con más de 86.000 viviendas desocupadas y miles de familias que viven en barrios con servicios insuficientes, el desafío no es solamente cuánto se construye, sino también cómo se distribuye y en qué condiciones se puede habitar.

Ads