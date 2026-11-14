Mar del Plata vivirá hoy condiciones de inestabilidad durante la mañana y la tarde, con probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima prevista será de 19 grados, mientras que hacia la noche se espera una mejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado y una mínima de 13 grados.



Durante la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 17 grados, con viento del sudeste a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.



Por la tarde se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura llegará a los 19 grados y el viento soplará del sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían ubicarse entre los 51 y 59 kilómetros por hora.

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En tanto, durante la noche el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 13 grados. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%, mientras que el viento soplará del este a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora.

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