Se llevó a cabo el acto de cierre y premiación de la novena edición del concurso “Jóvenes contra la Trata”, una propuesta impulsada por la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas Mar del Plata-Batán, que busca promover la reflexión y la prevención de este delito a través del arte y la participación de estudiantes.

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La actividad tuvo lugar en el recinto del Concejo Deliberante y contó con la presencia de las concejales Valeria Crespo y Melisa Centurión, el secretario de Educación municipal, Fernando Rizzi, integrantes del Departamento Ejecutivo, directivos, docentes y alumnos de distintas instituciones educativas.

En esta edición, el certamen se desarrolló bajo el lema “Que el arte muestre lo que la trata esconde”. La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes de tercero a sexto año de escuelas secundarias públicas y privadas del partido de General Pueyrredon, además de participantes del Plan FINES, CENS, clubes barriales y centros comunitarios.

Los trabajos se organizaron en cuatro categorías artísticas: audiovisual, literaria, artes plásticas y música. A través de estas disciplinas, los participantes pudieron expresar sus ideas y generar producciones destinadas a visibilizar las distintas formas de trata de personas y contribuir a su prevención.

El objetivo central de la iniciativa es promover el pensamiento crítico en los espacios educativos y generar herramientas de concientización entre los jóvenes sobre una problemática que vulnera los derechos humanos.

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El concurso cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, la Jefatura de Región Educativa N° 19, la Jefatura Distrital y los gremios docentes SADOP y SUTEBA.

Por último, desde la organización recordaron que ante cualquier sospecha o situación vinculada con la trata de personas se encuentra disponible la línea telefónica 145. El servicio es gratuito, anónimo y funciona en todo el país para recibir denuncias y brindar orientación.

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