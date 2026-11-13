El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Mar del Plata, que estará vigente durante la noche de este viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta la madrugada del sábado 14. Ante este escenario, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para prevenir inconvenientes.

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Según el organismo, la ciudad podría verse afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque estas cifras podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar durante la tarde del viernes, mientras que los fenómenos de mayor intensidad se esperan para la noche y las primeras horas del sábado, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular y permanecer atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Frente a esta situación, desde el Municipio solicitaron circular con precaución por la vía pública, respetando las normas de tránsito y evitando situaciones de riesgo. También recomendaron asegurar macetas y otros objetos sueltos ubicados en balcones y terrazas, ya que podrían desplazarse debido a las fuertes ráfagas.

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Otra de las medidas preventivas es no sacar la basura fuera del horario permitido, con el objetivo de evitar la obstrucción de desagües y facilitar el escurrimiento del agua ante posibles lluvias intensas.

Por último, las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y afectar momentáneamente las actividades cotidianas, por lo que se aconseja seguir las indicaciones oficiales durante las próximas horas.

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