La Fundación Médica de Mar del Plata - Hospital Privado de Comunidad llevará adelante este sábado 14 de noviembre la VI Jornada Interna de Mejora Continua, una actividad que reunirá a equipos de la institución para compartir experiencias y presentar proyectos orientados al fortalecimiento de los procesos de trabajo.

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El encuentro se desarrollará de 8.30 a 13.30 en el Salón Guillermo Vilas del Club Náutico Mar del Plata, en el marco de una serie de actividades organizadas por el décimo aniversario de la iniciativa de Mejora Continua.

Durante la jornada, distintos equipos del hospital expondrán proyectos implementados dentro de la institución, con el propósito de compartir los avances alcanzados y promover nuevas herramientas para mejorar la organización y la calidad de la atención.

La actividad forma parte de la Semana de la Mejora Continua 2026, que comenzó el jueves 12 de noviembre con el seguimiento de proyectos desarrollados durante 2024 y 2025. Este viernes 13, en tanto, se lleva adelante la presentación de trabajos bajo la consigna “Acciones con impacto”.

La programación continuará el lunes 16 con el taller “Introducción a la Mejora Continua en el ámbito hospitalario”, destinado a residentes de primer año, con encuentros previstos durante la mañana y la tarde.

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Además, para el martes 17 está anunciada una transmisión especial por los 10 años de Mejora Continua, que marcará otro de los momentos destacados de la celebración.

De esta manera, el Hospital Privado de Comunidad busca poner en valor una década de trabajo orientado a la mejora de sus procesos internos, mediante el intercambio de experiencias y la participación de los distintos sectores que forman parte de la institución.