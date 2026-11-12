Marcelo César Cea, de 60 años, falleció en las últimas horas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en la playa del Torreón del Monje. El episodio ocurrió ayer, cuando el hombre perdió repentinamente el conocimiento y debió recibir asistencia de emergencia en el lugar.

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Según confirmaron fuentes sanitarias, el hombre permanecía internado en estado crítico desde el mediodía de ayer, después de haber sido trasladado al establecimiento hospitalario en código rojo.

La emergencia se desencadenó cuando Cea se encontraba en el sector de playa del Torreón del Monje. Al advertir que se había descompensado, personas que circulaban por la zona comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Minutos después, el personal médico del servicio de emergencias que llegó al lugar continuó con las tareas de reanimación y asistencia, antes de disponer su traslado urgente al hospital.

De acuerdo con los registros hospitalarios, el paciente ingresó al HIGA a las 12:21, sin acompañantes y bajo código rojo. Desde su llegada, permaneció internado en el Servicio de Emergencia y Trauma, donde el equipo médico de guardia realizó distintos procedimientos de estabilización y soporte vital.

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Pese a las maniobras de reanimación y los esfuerzos del personal sanitario, el cuadro clínico resultó irreversible y finalmente se confirmó su fallecimiento.

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