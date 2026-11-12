El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata puso en marcha un plan de obras de limpieza y desobstrucción de desagües pluviales dentro de su jurisdicción, ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño provoque precipitaciones reiteradas y superiores a los promedios habituales para la región.

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Esta iniciativa se enmarca dentro de un año complejo para la actividad portuaria, al que podrían sumarse condiciones climáticas adversas durante los próximos meses. Y frente a este escenario, el Consorcio impulsa acciones que combinan presupuesto real, planificación, el trabajo articulado con los distintos sectores y la ejecución de obras concretas para mejorar la infraestructura.

Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario mencionó que frente a este escenario, “nuestra responsabilidad es anticiparnos y actuar”. A su vez mencionó que hace un mes “convocamos a Prefectura Naval Argentina, cámaras empresarias y prestadores de servicios para elaborar un plan de contingencia”.

En este sentido remarcó que el compromiso no puede quedarse solamente en las reuniones y los protocolos, sino que también tiene que traducirse en obras, inversión y mantenimiento. "Por eso estamos poniendo en marcha estos trabajos, que son necesarios para mejorar la infraestructura portuaria y reducir riesgos para quienes desarrollan sus actividades en el puerto”, señaló.

Se menciona que dichas acciones se enmarcan en la Iniciativa Puertos Azules, a la que el Puerto Mar del Plata adhiere con líneas de acción y planificación constante.

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Por otro lado, las tareas comprenden la revisión, limpieza y desobstrucción del sistema de desagües pluviales que atiende a distintos sectores del puerto: desde las áreas de operatoria marítima hasta los espacios vinculados con los servicios a embarcaciones, los establecimientos industriales y las actividades comerciales y turísticas.

Y la red sobre la que se intervendrá incluye 3.485 metros de cañerías subterráneas, 37 metros de canales a cielo abierto, 200 cámaras y sumideros y 25 bocas de registro. Estos trabajos buscan mejorar las condiciones de escurrimiento del agua y disminuir los riesgos asociados a posibles precipitaciones intensas.

En este sentido, y como parte de la planificación, desde el Consorcio realizaron diversas consultas a especialistas en meteorología, quienes advirtieron sobre la posibilidad de un período de condiciones climáticas adversas que podría extenderse hasta fines de febrero del próximo año.

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Al respecto, el titular del Consorcio volvió a remarcar que es importante de mantener un compromiso con la comunidad portuaria y trabajar de manera articulada, “porque los desafíos requieren respuestas conjuntas”. “Ese compromiso también se demuestra con hechos: invertir en infraestructura, sostener las tareas de mantenimiento y llevar adelante las mejoras que hacen falta”, comentó.

"Es la manera de estar mejor preparados frente a las contingencias y de cuidar la actividad, los espacios de trabajo y a las personas que todos los días hacen al puerto”, concluyó Gutiérrez.

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