El contenedor de plomo hallado en una vivienda de la zona sur de Mar del Plata resultó completamente inofensivo y no presentaba emisiones radiactivas, según confirmaron hoy los especialistas de Policía Ecológica. Tras realizar las mediciones correspondientes y descartar cualquier riesgo para la población, las autoridades levantaron el vallado preventivo en inmediaciones de Lisandro de la Torre y Hernandarias y normalizaron el tránsito y la actividad comercial.

Ads

El operativo había comenzado luego de que se detectara un recipiente de plomo con inscripciones que advertían sobre la presencia de presunto material radiactivo en el interior de una propiedad. La situación motivó la intervención de personal de Defensa Civil y Policía Ecológica.

Ante la posibilidad de una contingencia ambiental o sanitaria, las fuerzas de seguridad activaron los protocolos preventivos y establecieron un perímetro de seguridad para evitar cualquier exposición mientras se aguardaba la evaluación de los especialistas.

Puede interesarte

Como parte del procedimiento, se dispuso un corte de tránsito en un radio aproximado de 100 metros, con desvíos vehiculares desde Lisandro de la Torre hacia Hernandarias. También se ordenó el cierre temporal de cuatro propiedades linderas, entre ellas dos locales comerciales, aunque no fue necesario evacuar a los vecinos de la cuadra.

Además, tanto el propietario de la vivienda como los primeros efectivos policiales que tomaron contacto con el recipiente permanecieron aislados de manera preventiva hasta la llegada del personal especializado.

Ads

Una vez en el lugar, los peritos de Policía Ecológica realizaron las mediciones técnicas correspondientes sobre el contenedor y comprobaron la ausencia total de radiación. De esta manera, determinaron que el elemento era inocuo y descartaron cualquier peligro para la salud de los vecinos y trabajadores de la zona.

Ads