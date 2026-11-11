Un hombre de 33 años murió esta tarde tras caer desde un cuarto piso hacia el pulmón interno de un edificio ubicado en Mitre al 2000, en pleno centro de Mar del Plata.

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El episodio ocurrió pasadas las 18:30 y motivó un importante operativo de emergencia, con intervención de personal del SAME, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y rescatistas.

Hasta el lugar se desplazaron equipos de emergencia, pero al llegar los profesionales constataron el fallecimiento del hombre.

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Por causas que todavía se intentan establecer, la víctima cayó desde uno de los pisos superiores hacia el sector del pulmón de aire de la propiedad.

En tanto, efectivos policiales preservaron el lugar para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes y avanzar en la investigación judicial, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.

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