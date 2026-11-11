La Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Martínez y con la participación del auxiliar fiscal Juan Martín Vera, formalizó una investigación penal contra un hombre de 58 años acusado de realizar una amenaza de muerte contra el Papa León XIV a través de una llamada al 911 de Mar del Plata. El hecho ocurrió el sábado, antes del arribo del Pontífice a la Argentina, y derivó en una investigación por los delitos de amenazas e intimidación pública, previstos en los artículos 149 bis y 211 del Código Penal.

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La comunicación se registró cerca de las 22:00 y fue realizada de manera anónima. A partir de la intervención de la División Antiterrorismo de la Policía bonaerense y de las tareas investigativas del Ministerio Público Fiscal, se logró identificar la titularidad de la línea telefónica, que fue rastreada hasta una vivienda de Bahía Blanca.

Como resultado de las averiguaciones, el juzgado interviniente, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó una serie de allanamientos y la detención del sospechoso. Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de Cibercrimen Regional Sur V.

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El operativo permitió secuestrar el teléfono celular presuntamente utilizado para realizar la llamada intimidatoria y concretar la detención del acusado en la localidad de Tornquist.

Durante la audiencia de formalización, la Justicia estableció la imputación por los delitos de amenazas e intimidación pública y fijó un plazo de investigación de 90 días hábiles. Además, el hombre recuperó la libertad, aunque quedó sujeto a medidas de coerción.

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Entre las condiciones impuestas se encuentran la prohibición de abandonar Bahía Blanca sin autorización judicial previa y la obligación de someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

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