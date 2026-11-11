A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le solicitó al Ejecutivo local que tenga a bien informar sobre diversos ítems relacionados al estado de la red de alumbrado público en el barrio Fortunato de la Plaza.

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Desde la bancada de AM se hicieron eco de “los reclamos de vecinos del barrio Fortunato de la Plaza sobre la falta de luminarias, el deterioro de las calles, la ausencia de tareas de mantenimiento y engranzado y la proliferación de microbasurales”.

El barrio Fortunato de la Plaza se encuentra delimitado por las avenidas Fortunato de la Plaza, Polonia, Vértiz y Peralta Ramos. “La prestación eficiente del servicio de alumbrado público constituye una herramienta fundamental de gestión urbana y prevención del delito, en tanto mejora sustancialmente la visibilidad nocturna, disuade conductas antisociales y aporta a los vecinos una mayor percepción de seguridad en la vía pública”, se recalcó en la iniciativa.

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A su vez, se subrayó que “la infraestructura de iluminación en calles fomenta la apropiación y el uso de los espacios comunes por parte de la comunidad. El adecuado estado de las calles constituye una condición esencial para garantizar la circulación de los vecinos, el acceso a sus viviendas y la prestación de servicios públicos y de emergencia”.

Además, se alertó que “la falta de mantenimiento, nivelación y engranzado de las calles de tierra y granza produce un deterioro progresivo de la infraestructura vial, dificultando la transitabilidad y afectando las condiciones de vida de los habitantes del barrio".

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Y se puntualizó que “el desarrollo urbano requiere una planificación integral de las intervenciones sobre el espacio público, que contemple el mantenimiento de la red vial, la provisión de alumbrado y la adecuada gestión de los residuos, evitando la profundización de las desigualdades territoriales”.

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“La inversión sostenida en infraestructura y mantenimiento urbano constituye una responsabilidad del Estado municipal para garantizar condiciones de accesibilidad, seguridad e integración territorial en todos los barrios del Partido. La proliferación de microbasurales a cielo abierto representa un grave foco de contaminación ambiental y un riesgo para la salud pública. La eliminación definitiva de los microbasurales resulta imprescindible para evitar la propagación de enfermedades”, se agregó.

Para finalizar, se explicó que “es responsabilidad y competencia del Estado municipal garantizar condiciones dignas de habitabilidad a la comunidad vecinal. El Departamento Ejecutivo debe asumir un rol activo e integral a través de la fiscalización y mantenimiento del espacio público”.

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