Mar del Plata recibirá del 11 al 12 de noviembre una masterclass de ambientación floral organizada por la firma local AC Event Planner, que estará a cargo de la especialista Lu Crespo y reunirá a 20 profesionales y emprendedores de distintos puntos de la Argentina en Villa María Eventos, ubicado en Ruta 2, kilómetro 392,5.

Ads

La capacitación se desarrollará de 10:00 a 18:00 y estará orientada a la formación y profesionalización de quienes trabajan en el diseño y la ambientación de celebraciones sociales. Crespo, integrante de Luminis Ambientaciones, cuenta con trayectoria en la creación de estructuras y arreglos florales para eventos de gran escala.

La convocatoria reunió a participantes de distintas localidades bonaerenses y patagónicas, entre ellas La Plata, Balcarce, Viedma, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Necochea, Puan y Maipú, además de profesionales marplatenses.

Puede interesarte

Durante las dos jornadas, los asistentes trabajarán con flores naturales y pondrán en práctica diferentes técnicas de diseño, armado y resistencia de estructuras, aplicadas específicamente a la ambientación de celebraciones y eventos sociales.

Uno de los principales atractivos de la propuesta será la actividad de cierre, que consistirá en la recreación a escala real de una ceremonia de casamiento con ambientación floral integral.

Ads

La puesta en escena incluirá una modelo, vestuario, joyería, maquillaje y peinado profesional, con el objetivo de reproducir las condiciones de una producción real y mostrar el resultado de las técnicas desarrolladas durante la capacitación.

Puede interesarte

Además, la experiencia contará con un registro profesional de fotografía y video a cargo de Maximiliano López y Fernando D’Angelo, quienes documentarán el montaje y los detalles de la ambientación.

Ads